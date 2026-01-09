Первое поражение Андреевой в сезоне. Уступила украинке в четвертьфинале пятисотника в Брисбене

Мирре пришлось отвечать моментально и оформлять обратный, вынудив украинку в решающий момент отправить мяч в сетку. Но вот второй раз — при счете 5:5 — россиянка повторить подвиг не смогла. Дело дошло до тай-брейка, на котором сильнее оказалась Марта — 9:7. Стоит отметить, что украинка не только хорошо играла, но и чувствовала себя отлично — заводила трибуны, улыбалась и шутила по ходу матча. О Мирре такого сказать было нельзя — она выглядела серьезной и даже зажатой.