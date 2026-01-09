Первое поражение Андреевой в сезоне. Уступила украинке в четвертьфинале пятисотника в Брисбене

Россиянка Мирра Андреева уступила украинке Марте Костюк в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) — 6:7 (7:9), 3:6. Встреча продлилась 1 час 47 минут. Это первое поражение юной российской звезды в нынешнем сезоне от не самой сильной соперницы на соревнованиях, где наша спортсменка претендовала на нечто большее, чем две победы в стартовых раундах.
Непростой старт
Первый турнир в году Андреева начала со скрипом: 7 января обыграла австралийскую теннисистку Оливию Гадеки с 204-й строчки в рейтинге WTA. Последняя пробивалась на домашний пятисотник через квалификацию, но, несмотря на это, смогла навязать девятой ракетке мира плотную борьбу и даже забрать у нее стартовый сет. Правда, Мирра моментально собралась и одержала легкую победу, отдав за остаток поединка всего три гейма — 4:6, 6:1: 6:2.
Осечку с Гадеки можно было объяснить: последний официальный матч в одиночке до Брисбена Мирра проводила в одиночном разряде в середине октября. Но адаптация не помогла — в третьем круге против чешки Линды Носковой россиянка снова уступила в первом сете. 12-я ракетка мира не сбавила обороты и в следующих партиях, и Андреева в итоге победила с большим трудом — 5:7, 6:4, 7:5.
В четвертьфинале Мирра попала на, пожалуй, одну из самых неудобных для себя соперниц — украинку Марту Костюк с 26-й строчки рейтинга WTA. Во-первых, девушки ранее не встречались, что немного удивительно — той же Носковой Андреева за два сезона противостояла шесть раз, включая недавний поединок. Первый раз играть всегда непросто — впрочем, это же работало и против Костюк.
Куда важнее, что украинка на этом турнире уже совершила сенсацию — в третьем круге одолела третью ракетку мира Аманду Анисимову. Причем справилась всего за два сета — 6:4, 6:3.
Доигралась
Интригующий характер встречи стал очевиден с самого начала. Первый же гейм на подаче украинки девушки растянули на добрые семь минут. У Мирры была возможность со старта оформить брейк, но она ей не воспользовалась и в итоге уступила оппонентке.
Новый повод для волнений появился в четвертом гейме, когда Андреева едва не подарила Костюк брейк: россиянка с трудом ушла с двойного брейк-пойнта и сравняла счет — 2:2. Правда, Марта тут же забрала свою подачу под ноль, а через пару геймов оформила брейк.
Мирре пришлось отвечать моментально и оформлять обратный, вынудив украинку в решающий момент отправить мяч в сетку. Но вот второй раз — при счете 5:5 — россиянка повторить подвиг не смогла. Дело дошло до тай-брейка, на котором сильнее оказалась Марта — 9:7. Стоит отметить, что украинка не только хорошо играла, но и чувствовала себя отлично — заводила трибуны, улыбалась и шутила по ходу матча. О Мирре такого сказать было нельзя — она выглядела серьезной и даже зажатой.
На старте второй партии показалось, что скованность пошла Андреевой на пользу: пока Костюк веселилась, россиянка вышла вперед с брейком, отдав по пути всего три розыгрыша. Но уже в следующем гейме Марта оформила обратный брейк, причем подопечная Кончиты Мартинес подарила его сама двойной ошибкой.
Следующий гейм украинка забрала под ноль. В пятом стало ясно, что у Андреевой проблемы: она с трудом додавила свою подачу, умудрившись подарить сопернице брейк-пойнт на ошибке. А дальше россиянка натурально «свернулась» — Марта забрала подачу под ноль, оформила брейк, не пустила Мирру к ответному и добила еще одним брейком — 6:3.
После завершения встречи оппонентки не стали жать руки — по очереди подошли к судье, а следом Мирра обреченно собрала вещи и покинула корт. В третий раз на этом турнире отыграться не получилось.
У Костюк впереди полуфинал против Джессики Пегулы — американка ранее обыграла другую россиянку, Людмилу Самсонову. Ну, а Мирру в следующий раз увидим уже на Открытом чемпионате Австралии, который стартует в Мельбурне 12 января.
Артем Белинин