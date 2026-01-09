Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене

В ¼ финала 29-летний Медведев, первый сеяный, обыграл Камиля Майхшака из Польши, 59-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Длительность встречи составила 2 часа 12 минут.
В полуфинале россиянин сыграет американцем Алексом Микелсеном (37-й в рейтинге), который в четвертьфинале обыграл соотечественника Сабастьяна Корду со счетом 6:3, 7:6 (9:7).
Медведев занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге. На его счету 21 победа на турнирах ATP. В Брисбене россиянин еще не побеждал.
В 2019-м на этом турнире Медведев дошел до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.
Турнир в Брисбене с призовым фондом более $800 тыс. завершится 11 января.
