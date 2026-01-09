Елена Рыбакина: «Сейчас при пропуске обязательных турниров нас штрафуют, фактически вынуждая играть почти везде. Это не идеальная ситуация»

— Да, безусловно. Я не из тех игроков, кто может сразу после тренировок выйти и показывать приемлемый уровень. Мне нужны матчи, чтобы обрести уверенность. Во время паузы мы работаем над отдельными аспектами игры и физической формой, но все это еще нужно перенести на корт. Это другой процесс. В долгосрочной перспективе он скорее положительный — вопрос лишь в том, когда все сложится. Надеюсь, что это произойдет на турнирах «Большого шлема», и в Мельбурне удастся сыграть хорошо. Впереди весь сезон и много возможностей.