Елена Рыбакина: «Сейчас при пропуске обязательных турниров нас штрафуют, фактически вынуждая играть почти везде. Это не идеальная ситуация»

— После насыщенного сезона и паузы между турнирами сложно ли снова поймать игровой ритм, который был в конце года?
— Да, безусловно. Я не из тех игроков, кто может сразу после тренировок выйти и показывать приемлемый уровень. Мне нужны матчи, чтобы обрести уверенность. Во время паузы мы работаем над отдельными аспектами игры и физической формой, но все это еще нужно перенести на корт. Это другой процесс. В долгосрочной перспективе он скорее положительный — вопрос лишь в том, когда все сложится. Надеюсь, что это произойдет на турнирах «Большого шлема», и в Мельбурне удастся сыграть хорошо. Впереди весь сезон и много возможностей.
— Арина Соболенко накануне назвала календарь чрезмерно перегруженным. Как вы оцениваете нынешнюю систему обязательных турниров?
— Конечно, всем хотелось бы больше свободы в выборе стартов. Сейчас при пропуске обязательных турниров нас штрафуют, фактически вынуждая играть почти везде. Это не идеальная ситуация. При более гибком календаре интерес к турнирам все равно сохранялся бы, без необходимости заставлять кого-то играть так много. При такой нагрузке сложно постоянно быть здоровой и стабильно показывать высокий уровень. Это обсуждается уже давно, но, честно говоря, я не вижу, чтобы что-то действительно менялось, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
