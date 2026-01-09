Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед выставочным матчем в Инчхоне

Встреча Синнера и Алькараса пройдет завтра на стадионе Inspire. Сообщалось, что оба получат по 2 млн евро за участие.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше