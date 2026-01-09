Ричмонд
Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед выставочным матчем в Инчхоне

Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграли в настольный теннис перед выставочным матчем в Инчхоне.

Источник: Спортс"

Встреча Синнера и Алькараса пройдет завтра на стадионе Inspire. Сообщалось, что оба получат по 2 млн евро за участие.

