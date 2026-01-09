Карлос Алькарас: «Бэкхенд — мой самый недооценный удар. Все говорят о форхенде, дропшотах, и на этом фоне удар слева уходит на второй план»

Алькарас: «Думаю, это бэкхенд. Иногда он как будто остается за кадром. Все говорят о форхенде, дропшотах, и на этом фоне бэкхенд уходит на второй план. Хотя, по-моему, он совсем неплох (улыбается)».
Синнер: «Он не просто неплох — он действительно очень, очень хорош».
Завтра первая и вторая ракетки мира проведут выставочный матч в корейском Инчхоне. Сообщалось, что оба получат по 2 млн евро за участие.
25 лучших спортсменов, родившихся в XXI веке.
Синнер vs Алькарас — вы тоже не знаете, кто из них сильнее?
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше