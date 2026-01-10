Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над чешкой Каролиной Муховой и вышла в финал турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко, которая посеяна на турнире под первым номером. Мухова — 11-я ракетка турнира. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.
В финале первая ракетка мира Соболенко, которая является действующей чемпионкой турнира, сыграет против победительницы встречи Джессика Пегула (США, 4-й номер посева) — Марта Костюк (Украина, 16).
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше