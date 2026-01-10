Ричмонд
Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене

Первая ракетка мира Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над чешкой Каролиной Муховой и вышла в финал турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко, которая посеяна на турнире под первым номером. Мухова — 11-я ракетка турнира. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.

В финале первая ракетка мира Соболенко, которая является действующей чемпионкой турнира, сыграет против победительницы встречи Джессика Пегула (США, 4-й номер посева) — Марта Костюк (Украина, 16).

