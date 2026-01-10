Соболенко — первая теннисистка, вышедшая в финал в Брисбене три года подряд

Белоруска стала первой теннисисткой, вышедшей в финал турнира WTA 500 в Брисбене три года подряд. В 2024-м она уступила в финале, а в 2025-м стала чемпионкой турнира.
За титул Соболенко поборется с Мартой Костюк.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше