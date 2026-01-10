Ричмонд
Соболенко — первая теннисистка, вышедшая в финал в Брисбене три года подряд

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла 20-ю ракетку мира Каролину Мухову в полуфинале турнира в Брисбене — 6:3, 6:4.

Источник: Спортс"

Белоруска стала первой теннисисткой, вышедшей в финал турнира WTA 500 в Брисбене три года подряд. В 2024-м она уступила в финале, а в 2025-м стала чемпионкой турнира.

За титул Соболенко поборется с Мартой Костюк.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше