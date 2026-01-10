Ричмонд
Костюк повесила баранку Пегуле и впервые с 2024-го вышла в финал

№ 26 в мире Марта Костюк обыграла шестую ракетку мира Джессику Пегулу в ½ финала турнира в Брисбене — 6:0, 6:3.

Источник: Спортс"

Она повесила баранку в 33-й раз в карьере, сопернице с таким высоким рейтингом — впервые.

Украинка вышла в четвертый финал на уровне тура. В последний раз Костюк играла на этой стадии турнира в 2024 году — тогда она уступила Елене Рыбакиной в финале WTA 500 в Штутгарте.

Кроме того, она одержала третью победу подряд над игроком топ-10.

В финале Костюк встретится с Ариной Соболенко.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше