Костюк повесила баранку Пегуле и впервые с 2024-го вышла в финал

Она повесила баранку в 33-й раз в карьере, сопернице с таким высоким рейтингом — впервые.
Украинка вышла в четвертый финал на уровне тура. В последний раз Костюк играла на этой стадии турнира в 2024 году — тогда она уступила Елене Рыбакиной в финале WTA 500 в Штутгарте.
Кроме того, она одержала третью победу подряд над игроком топ-10.
В финале Костюк встретится с Ариной Соболенко.
