Украинка Костюк сыграет с Соболенко в финале турнира WTA в Брисбене

В полуфинале Марта Костюк обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:0, 6:3.

Источник: Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В полуфинале 26-я ракетка мира обыграла американку, которая занимает шестое место в мировом рейтинге, Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3.

В финальной встрече Костюк встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла чешку Каролину Мухову.

Костюк в четвертьфинале обыграла девятую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.

