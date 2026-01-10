Ричмонд
Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Брисбене

Россиянин в полуфинале переиграл Алекса Михельсена из США.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя США Алекса Михельсена в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В финале россиянин сыграет с представителем США Брендоном Накашимой.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. В прошлом году победителем соревнования стал чех Иржи Легечка.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
