Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.