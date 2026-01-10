Ричмонд
Бублик сотворил камбэк и приблизился к историческому рекорду

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 11) вышел в финал турнира категории АТР 250 в Гонконге, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Его соперником был американец Маркос Гирон (№ 64).

В первом сете казахстанец уступил 6:3. Впрочем, Александру удалось переломить ход игры и забрать две оставшиеся партии — 6:4, 6:2.

Матч продолжался один час и 41 минуту.

Отметим, что Бублик может переписать историю казахстанского тенниса и войти в топ-10 лучших игроков мира по итогам соревнований в Гонконге. Для этого ему нужно выиграть турнир.

Напомним, ранее в финал вышел итальянец Лоренцо Музетти (№ 7), победивший россиянина Андрея Рублёва (№ 16) — 6:7, 7:5, 6:4.

Общий призовой фонд турнира составляет 700,04 тысячи долларов США (357,6 миллиона тенге).