Рублев и Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге

В полуфинале они обыграли пару Васил Кирков/Барт Стивенс (США/Нидерланды) со счетом 7:5, 3:6, 10:8. Матч длился 1 час 31 минуту.
В финале Рублев и Хачанов сыграют с итальянцами Лоренцо Музетти/Лоренцо Сонего (Италия). 10 января Рублев проиграл Музетти (7:6 (7:3), 5:7, 4:6) в полуфинале турнира в Гонконге в одиночном разряде.
