Сборная Польши со Швентек в составе вышла в финал United Cup

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сборная Польши по теннису одержала победу над командой США и вышла в финал United Cup, который проходит в Австралии.
Полуфинальная встреча в Сиднее завершилась со счетом 2−1 в пользу польской сборной. В женском одиночном разряде четвертая ракетка мира Кори Гауфф победила занимающую второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Игу Швёнтек из Польши со счетом 6:4, 6:2. У мужчин поляк Хуберт Хуркач (83) нанес поражение американцу Тейлору Фрицу (9) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:2). В миксте представители США Гауфф и Кристиан Харрисон уступили полякам Катажине Каве и Яну Зелиньскому — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).
В финале турнира сборная Польши сыграет со швейцарцами.
United Cup с призовым фондом в 11,8 миллиона долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.