Кудерметова пропустит Australian Open

Кудерметова сообщила, что пропустит Australian Open из-за операции.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за перенесенной операции.

В пятницу стало известно, что 28-летняя Кудерметова пропустит Australian Open. Турнир пройдет с 18 января по 1 февраля. Спортсменка занимает 30-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В парном рейтинге россиянка располагается на шестой строчке.

«Дорогие друзья! В последние дни появилось много разных предположений по поводу моего отсутствия на турнирах. Хочу лично прояснить ситуацию. Многие из вас знают, что последние два-три года были для меня очень сложными: то травмы, то поиск нового в моем теннисе, то поиск мотиваций для себя. И вот вроде как с мотивацией и целями определилась (хочу достойно представлять свою республику, свой город), начала вставать на спортивные рельсы в полный рост, но увы… У Всевышнего свои планы на каждого из нас! В канун Нового года мне сделали операцию, какую именно — пусть это останется моим личным маленьким секретом!» — написала Кудерметова в Instagram*.

«В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью. Ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъеме и многое получается! Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу: подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией. И уже в обновленном состоянии вернуться на корт, но уже сильнее!» — добавила спортсменка.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.