Арина Соболенко: «Хотелось бы родить в 32 и попробовать вернуться»

— Конечно, есть мысли. Я всегда хотела быть молодой мамой. Это была моя мечта, но я понимала, что она нереалистична. Мне просто кажется, это так здорово: ты рано рожаешь, молодая мама, ребенок растет, и ты можешь быть с ним на одной волне. Но это уже не про меня.