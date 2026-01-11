Ричмонд
Соболенко выиграла турнир в Брисбене

Соболенко выиграла турнир в Брисбене второй раз подряд.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.

В финале Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (16-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.

Соболенко 27 лет. Она выиграла турнир в Брисбене второй год подряд. Трофей стал для белоруски 22-м в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

