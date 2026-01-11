Ричмонд
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения

Соболенко после победы в Брисбене намекнула своему парню, что ждет предложения.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы на теннисном турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене намекнула своему парню Георгиосу Франгулису, что ждет предложения руки и сердца.

В воскресенье Соболенко выиграла турнир в Брисбене, обыграв в финале украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:3. Белоруска выиграла данный турнир второй год подряд.

«Спасибо команде за то, что терпите меня. Вы лучшие люди в мире хотя бы из-за того, что все еще находите способы меня терпеть. Спасибо, ребята, люблю вас. Спасибо моему парню, надеюсь, что скоро смогу называть тебя как-нибудь по-другому (смеется). Я просто давление на тебя немного повысила, хорошо? Спасибо всем большое», — заявила Соболенко на корте после церемонии награждения.

Соболенко 27 лет. Трофей стал для белоруски 22-м в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила по количеству титулов соотечественницу Викторию Азаренко (21) и вошла в тройку самых титулованных действующих теннисисток, уступая американке Винус Уильямс (49) и польке Иге Швёнтек (25).

