Рыбакина оформила камбэк и обыграла олимпийскую чемпионку на Australian Open-2026

При этом старт поединка сложился непросто для Рыбакиной. В первом сете она уступала 1:4, однако сумела переломить ход встречи, выиграла пять геймов подряд и уверенно забрала партию. Во втором сете преимущество Елены было уже безоговорочным — она контролировала игру и не позволила сопернице навязать борьбу.