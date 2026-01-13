Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина обыграла француженку Диан Парри в первом круге женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась победой Приданкиной (189-я ракетка мира) над Парри (122) со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
В следующем раунде Приданкина сыграет с победительницей в паре Лилли Таггер (Австрия, 154) — Гао Синьюй (208).
Квалификация Australian Open завершится 15 января, основной турнир пройдет с 18 января по 1 февраля.