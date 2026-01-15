Ричмонд
Australian Open. Мирра Андреева попала в одну четверть со Шнайдер и Гауфф, Рыбакина — со Швентек

Стала известна сетка женского Australian Open-2026.

Первой соперницей Арины Соболенко (1) станет Тьянцоа Ракотоманга Райаона. Второй соперницей первой ракетки мира может стать Анастасия Павлюченкова — если обыграет квалифаера.

Также в первой четверти сетки Жасмин Паолини (7) и Екатерина Александрова (11) стартуют против соперниц из квалификации.

Во второй четверти Коко Гауфф (3) встретится с Камиллой Рахимовой из Узбекистана. Во втором круге она может сыграть с победительницей матча между 45-летней Винус Уильямс и Ольгой Данилович.

В этой же четверти Мирра Андреева (8) сыграет с Донной Векич, Диана Шнайдер (23) — с Барборой Крейчиковой, а Анна Блинкова — с Талией Гибсон.

В третьей четверти топ-сеяными стали Аманда Анисимова (4), которая встретится с Симоной Уолтер, и Джессика Пегула (6), стартующая против Анастасии Захаровой.

Здесь же действующая чемпионка Мэдисон Киз поборется с Александрой Олейниковой, а Оксана Селехметьева встретится с Эллой Зайдель.

В нижней четверти Ига Швентек (2) встретится с квалифаером, а Елена Рыбакина (5) — с Кайей Юван.

Анна Калинская (31) начнет турнир матчем с Сонай Картал, а Людмила Самсонова (18) — с Лаурой Зигемунд.

Полностью сетка здесь.

