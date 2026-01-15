Australian Open. Медведев и Рублев попали в четверть Зверева, Бублик — в четверть Алькараса, Джокович и Синнер — в одной половине сетки

Первая ракетка мира Карлос Алькарас начнет турнир матчем против Адама Уолтона.
В его четверти Алекс де Минаур (6) стартует против Маттео Берреттини, а Александр Бублик (10) — против Дженсона Бруксби.
Во второй четверти топ-сеяным стал прошлогодний финалист Александр Зверев (3), который встретится с Габриэлем Диалло. Феликс Оже-Альяссим (7) стартует против Нуну Боржеша.
В этой части сетки Даниил Медведев (11) сыграет с Йеспером де Йонгом, а Андрей Рублев (13) — с Маттео Арнальди. Медведев в ⅛ финала идет на Оже-Альяссима, а Рублев — на Зверева.
В третью четверть попал Новак Джокович (4) — он встретится с Педро Мартинесом. Лоренцо Музетти (5) поборется с Рафаэлем Коллиньоном.
Чемпион-2014 Стэн Вавринка на последнем Australian Open в карьере поборется с Ласло Дьере.
В нижней части сетки двукратный действующий чемпион Янник Синнер начнет защиту титула встречей против Юго Гастона, а в третьем круге может встретиться с Жоао Фонсекой.
Бен Шелтон (8) встретится с Юго Эмбером, а Карен Хачанов (15) — с Алексом Микельсеном, которому проиграл в Мельбурне в прошлом году.
