Кафельников оценил шансы Даниила Медведева хорошо выступить на Australian Open

Российский теннисист в первом круге встретится с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев может хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), он комфортно себя чувствует на этом турнире. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников, который побеждал на Australian Open в 1999 году.

Медведев в первом круге встретится с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

«Безусловно, для каждого теннисиста есть комфортные турниры, страны, города, покрытия. Там, где ты себя особенно комфортно чувствуешь, — сказал Кафельников. — Медведеву в Австралии, кажется, комфортно. Плюс победа на турнире в Брисбене на прошлой неделе придаст уверенности».

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 19 января по 1 февраля. Медведев трижды играл в финале Australian Open, но ни разу не выиграл.

