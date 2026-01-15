Кафельников оценил шансы Даниила Медведева хорошо выступить на Australian Open

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев может хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), он комфортно себя чувствует на этом турнире. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников, который побеждал на Australian Open в 1999 году.