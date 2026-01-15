Кафельников: Андреева и Шнайдер могут проявить себя на Australian Open

«Подвигов на предстоящем турнире ждем от многих. Как будет в действительности — скоро узнаем, — сказал Кафельников. — Но у женщин могут хорошо выступить Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Есть предпосылки, что кто-то из них может здорово проявить себя».