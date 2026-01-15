Ричмонд
Андреева ждет захватывающего матча против Шнайдер на турнире в Аделаиде

Россиянки сыграют на полуфинальной стадии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева ждет захватывающего поединка против соотечественницы Дианы Шнайдер в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Комментарий Шнайдер предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

В четверг Андреева обыграла австралийку Майю Джойнт в матче ¼ финала турнира со счетом 6:2, 6:0. Матч между Андреевой и Шнайдер пройдет 16 января.

«Я думаю, завтра будет очень интересный и захватывающий матч. Мы играли лишь однажды друг против друга — кажется, это было в 2023 году. Прошло очень много времени. Думаю, всем должна понравиться наша игра», — сказала Андреева.

На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.

