Мирра Андреева рассказала, как непросто играть против подруги Шнайдер

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Мирре Андреевой непросто играть против своих подруг. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Андреева встретится с Дианой Шнайдер в полуфинале турнира в австралийской Аделаиде.
«Это непросто — играть со своими друзьями, но я стараюсь не думать об этом во время матча, а представлять, что напротив очередной соперник, — сказала Андреева. — На корте мы незнакомцы. Думаю, Диана также настраивается. И как бы игра не сложилась, мы останемся друзьями».
На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.