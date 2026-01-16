Медведев о том, что выиграл 22 титула на 22 разных турнирах: «Мы в Мельбурне, так что надеюсь завоевать здесь 23-й, прежде чем возьму второй где-то еще»

Но все это напрямую связано с качеством игры. Все начинается на тренировочном корте. Сейчас моя цель — выиграть второй титул в городе, где я уже однажды побеждал. Это четкая цель, я говорю это вслух. Я не знаю, получится ли у меня, но сделаю все возможное.