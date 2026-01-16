Медведев о том, что выиграл 22 титула на 22 разных турнирах: «Мы в Мельбурне, так что надеюсь завоевать здесь 23-й, прежде чем возьму второй где-то еще»

На прошлой неделе россиянин выиграл ATP 250 в Брисбене, обыграв в финале Брэндона Накашиму — 6:2, 7:6 (1). Все свои титулы он завоевал на разных турнирах.
— Вы уже многого добились — выигрывали турниры «Большого шлема», были первой ракеткой мира. В этом году вам исполняется 30 лет, и это часто время для размышлений. Какие у вас цели на будущее?
— Сейчас у меня есть одна цель. Обычно я говорю, что моя цель — играть в хороший теннис, и это правда, потому что это самое важное. Когда я показываю лучший теннис, я могу выигрывать титулы, турниры «Большого шлема», выходить в финалы «Шлемов» и «Мастерсов».
Но все это напрямую связано с качеством игры. Все начинается на тренировочном корте. Сейчас моя цель — выиграть второй титул в городе, где я уже однажды побеждал. Это четкая цель, я говорю это вслух. Я не знаю, получится ли у меня, но сделаю все возможное.
Сейчас мы в Мельбурне, так что надеюсь взять здесь 23-й титул, прежде чем выиграю второй где-то еще.
— Есть какой-то конкретный город или подойдет любой?
— Любой. Обычно я играю турниры, которые мне нравятся, так что подойдет любой, — сказал Медведев на пресс-конференции.
