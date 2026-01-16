Андреева рассказала, за счет чего обыграла Шнайдер на турнире в Аделаиде

«Думаю, я начала матч немного медленно, потому что нервничала, чувствовала давление, которое исходило от Дианы. Она играла отлично, но я чувствовала, что у меня есть шансы. Это был очень интенсивный матч, и я рада, что он закончился моей победой, — сказала Андреева. — У Дианы форхенд — это настоящая ракета, и лучше не быть пассивной. Поэтому я старалась играть глубоко и не давать ей шансов. Думаю, я неплохо с этим справилась».