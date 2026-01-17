Синнер рассказал о переживаниях во время допингового скандала

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что в 2025 году не знал, как будет развиваться его карьера в связи с допинговым делом.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в феврале 2025 года объявило о дисквалификации Синнера сроком до 4 мая 2025 года, после того как он сдал две положительные допинг-пробы на клостебол. Итальянец заявил, что принял предложение WADA о трехмесячной дисквалификации и урегулировании допинг-дела, которое иначе могло тянуться до конца года. Игрок объяснил, что вещество попало в организм в результате заражения от члена команды поддержки, который наносил безрецептурный спрей. Независимый трибунал постановил, что Синнер не несет никакой вины за два нарушения антидопинговых правил.
«Прошлый год, безусловно, был сложным, потому что в тот момент я точно не знал, что со мной произойдет. Я старался получать удовольствие, когда выходил на корт, но все равно держал все это в голове. Для меня это было тяжело, и для семьи тоже. Я старался держаться рядом с самыми близкими людьми — иногда это помогало, иногда нет», — приводит слова Синнера Ubitennis.
«Я верю, что все происходит не просто так. Эта история закалила меня как личность. Я стал взрослее, научился по-новому смотреть на проблемы. Теперь любой результат на корте я воспринимаю как приятный бонус. Я играю более осознанно и спокойно, но при этом выкладываюсь на все сто. В этом и есть баланс. В общем, я счастлив», — добавил он.
Синнеру 24 года, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2025-м итальянец во второй раз подряд выиграл итоговый турнир, а также завоевал еще пять титулов, в том числе на «Уимблдоне» и Открытом чемпионате Австралии. Всего в активе Синнера 24 трофея турниров ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема.