Названа россиянка с лучшей турнирной сеткой на Australian Open

Анастасия Павлюченкова уже во втором круге Открытого чемпионата Австралии может сыграть с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Посеянная под 18-м номером Людмила Самсонова сыграет в первом круге с немкой Лаурой Зигемунд, в случае победы затем встретится с кем-то из австралиек — Кимберли Биррелл или Мэдисон Инглис. В третьем круге наиболее рейтинговой из возможных соперниц Самсоновой станет японка Наоми Осака, посеянная под 16-м номером. В четвертом круге россиянка может встретиться со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши.