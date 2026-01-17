Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева выиграла четвертый титул в карьере

Россиянка Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Аделаиде. В финале она обыграла Викторию Мбоко — 6:3, 6:1.

Для Андреевой это четвертый титул в карьере. В 2024-м она победила в Ясах, а в прошлом году взяла два тысячника — Дубай и Индиан-Уэллс.

За счет выступления в Аделаиде россиянка поднимется с восьмой строчки рейтинга на седьмую.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше