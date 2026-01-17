Ричмонд
Мирра пошутила после титула в Аделаиде: «Мне кажется, что я все сделала сама. Не знаю, что сказать команде»

Мирра Андреева обратилась к команде после победы на турнире в Аделаиде. В финале она обыграла Викторию Мбоко — 6:3, 6:1.

Источник: Спортс

"Наверное, нужно поблагодарить команду — но мне кажется, что я все сделала сама. Не знаю, что сказать.

Я много тренировалась, работала, проливала пот. И, честно, не знаю, зачем вы приехали.

Конечно, я шучу. Спасибо Кончите [Мартинес] и Азузу [Симичу] за то, что заставляете меня работать. Спасибо Алексею [Ватутину] за то, что тренировался со мной каждый день и иногда меня бесил. Спасибо Франсуа за поддержку в каждом матче. И спасибо маме — она всегда рядом и всегда очень сильно меня поддерживает", — сказала Андреева на церемонии награждения.

