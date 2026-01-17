«Не понимаю, зачем вы здесь»: Андреева о своей команде после победы в Аделаиде

«Не знаю, наверное, дальше очередь моей команды, но я чувствую, что все это в первую очередь благодаря мне. Даже не знаю, что сказать. Я очень много тренировалась, много работала, потела, и, честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы здесь. Нет, конечно, я шучу», — со смехом сказала 18-летняя спортсменка.