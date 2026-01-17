Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не понимаю, зачем вы здесь»: Андреева о своей команде после победы в Аделаиде

Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила над своей командой после победы на турнире WTA-500 в Аделаиде, Австралия.

Источник: Reuters

«Не знаю, наверное, дальше очередь моей команды, но я чувствую, что все это в первую очередь благодаря мне. Даже не знаю, что сказать. Я очень много тренировалась, много работала, потела, и, честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы здесь. Нет, конечно, я шучу», — со смехом сказала 18-летняя спортсменка.

В финальном поединке представительница России обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1. Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из одного заработанного за матч.

Россиянка завоевала первый трофей в 2026 году. Дальше Андреевой предстоит сыграть на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open).

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше