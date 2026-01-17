Большая перемена игры: как Мирра Андреева выиграла титул в Аделаиде

Первая ракетка России Мирра Андреева оформила четвертый титул в карьере, одолев за 64 минуты в финале турнира WTA 500 в Аделаиде 19-летнюю канадку Викторию Мбоко. Первый успех после десяти месяцев без трофеев должен окрылить нашу юную звезду за день до старта основной сетки Открытого чемпионата Австралии.
Подопечная Кончиты Мартинес неудачно начала финал Adelaide International, отдав свою подачу, но затем собралась и выиграла девять геймов подряд, предрешив исход поединка. На церемонию награждения уроженка Красноярска вышла в толстовке с надписью Want Thank Myself. Mirra («Хочу поблагодарить себя. Мирра») и подтвердила эту шутку в чемпионской речи, отдав должное своему упорству и везению.
Андреева оформила четвертый титул в карьере
18-летняя россиянка, напугавшая всех в конце прошлого сезона серией беспросветных поражений, снова дала повод для восторженных комментариев. Под руководством титулованной испанской теннисистки Кончиты Мартинес Мирра визуально прибавила в физической мощи, и в какой-то момент начало казаться, что тренер «перекачала» свою подопечную. На фоне изменений в стиле игры у Андреевой всплыли психологические проблемы, из которых пришлось выкарабкиваться в межсезонье.
Ради того чтобы вырваться из кризиса, наша юная звезда пожертвовала парным разрядом, и теперь эти усилия принесли плоды — четвертый одиночный титул и первый с марта прошлого года. Это очень важно для восстановления психологической уверенности и укрепления доверия к тренерскому штабу.
Помимо прочего, Мирра получила 500 рейтинговых очков, что позволило ей вернуться на седьмое место в листе WTA и обойти Жасмин Паолини. Конечно, накануне «мейджора» подобные перестановки не имеют значения. Но большой успех, как известно, всегда складывается из мелочей.
С другой стороны, участие в официальном турнире перед самым стартом ТБШ — это большой риск. Уровень конкуренции на таких стартах не самый высокий (многие звезды готовятся непосредственно к «Шлему»), а физических и эмоциональных сил всё равно приходится расходовать немало. Эти затраты не всегда оказываются оправданны — многие победители «приквелов» потом проваливаются на ТБШ на ранних стадиях. Хотя есть пример американки Мэдисон Киз, которая в прошлом году победила в Аделаиде, а потом стала чемпионкой Australian Open.
Мирра заявилась на Adelaide International в последний момент после поражения в четвертьфинале на пятисотнике в Брисбене. Соперницы у россиянки на этот раз были не самыми топовыми. Но матчи против чешки Марии Боузковой, австралийки Майи Джойнт и россиянки Дианы Шнайдер получились на загляденье — ни одного проигранного сета.
На титульный поединок против молодой канадки Виктории Мбоко Андреева вышла на подъеме. Обе финалистки знакомы еще с юниорских лет, и их карьеры во многом схожи. Дочь иммигрантов из ДР Конго в прошлом году приятно удивила, победив на домашнем тысячнике в Монреале, но затем попала в игровую яму, из которой выбралась только к ноябрю. Можно сказать, что обе девушки — восходящие звезды WTA, хотя у россиянки опыта важных матчей, безусловно, больше. С другой стороны, в Аделаиде Мбоко убрала по дороге к финалу прошлогоднюю чемпионку Мэдисон Киз.
«Хочу поблагодарить себя. Мирра»
Виктория вышла на матч с перевязанной правой ногой, но это не помешало ей с ходу броситься в атаку. Правда, Мирра в первом же гейме сделала брейк, но, не реализовав его, пропустила ответный выпад. Канадка сделала ставку на долгие розыгрыши. Поначалу казалось, что у Андреевой нет противоядия против стабильной игры соперницы на задней линии — плоские удары с высоким отскоком не создавали Виктории никаких проблем. Однако собранности Мбоко хватило всего на три гейма, затем посыпались ошибки, предопределившие исход поединка. За недолгий матч Виктория наколотила 30 невынужденных и три двойных против 11−1 у россиянки.
Мирра получила 0:3 на старте матча, но затем взяла девять геймов подряд. Игра канадки к началу второго сета окончательно развалилась, и, чтобы хоть как-то перегрузиться, она прибегла к заезженному трюку — вызвала на корт физиотерапевта. Врач зачем-то измерил девушке давление, протер тело холодной губкой и любезно разрешил продолжать матч.
После этого в игре едва не наступил перелом — Виктория наконец взяла свою подачу, а россиянка при счете 3:1 поскользнулась, выронила ракетку и чуть не подвернула ногу. Вспомнился аналогичный эпизод на прошлогоднем тысячнике в Монреале, после которого Мирра выбыла на полторы недели. Однако на сей раз пронесло — наша спортсменка вернула поединок в прежнее русло и уверенно оформила победу, забрав 12 из последних 13 геймов.
— Извините, что не смогла быть на 100% готовой, — развела руками Мбоко на церемонии награждения. — Тем не менее хочу искренне поздравить соперницу с потрясающим матчем и заслуженной победой. Мирра, ты играла невероятно.
Мирра также поблагодарила Викторию за великолепный теннис и пожелала встретиться с канадкой еще много раз на финальных стадиях.
— В Аделаиде я чувствовала серьезную поддержку публики, спасибо, что так тепло принимали, — подчеркнула россиянка. — Отдельная благодарность моей команде — у меня были физические проблемы незадолго до финала, но их удалось преодолеть. В межсезонье я очень много работала под ежедневным контролем Кончиты — без этого нынешняя победа была бы невозможна. Ментально я изменила некоторые вещи в своем подходе к игре. Это было непросто. Спасибо всем и, конечно, самой себе.
Здесь надо напомнить, что благодарность самой себе — это особая фишка Мирры, которую она придумала после победы на турнире в Индиан-Уэллсе в марте прошлого года. Тогда в чемпионской речи на тысячнике россиянка сделала отсыл к треку 2019 года скандального рэпера Снуп Дога I Wanna Thank Me («Я хочу поблагодарить себя»). Сейчас слегка измененная цитата Want Thank Myself. Mirra в виде принта появилась на толстовке россиянки, которую она надела на церемонию награждения в Аделаиде. На этом мероприятии Андреева выглядела неуставшей и сильно вдохновленной — много болтала и шутила.
Как всё это отразится на перспективах первой ракетки России на первом турнире Большого шлема, мы узнаем буквально через несколько дней. В первом круге Мирру ждет очень непростой матч против очень опытной хорватки Донны Векич. Сейчас 29-летняя экс-полуфиналистка Уимблдона и вице-чемпионка Олимпиады-2024 восстанавливается после очередной травмы, но способна доставить неприятности практически любой сопернице.
В концовке финала в Аделаиде Андреева поймала кураж и действовала очень впечатляюще. Однако это произошло в тот момент, когда исход поединка был практически предрешен. Но пока большой вопрос, сможет ли Мирра показывать такой теннис в более сложных обстоятельствах, преодолевая неудачи и давление трибун.
Автор: Олег Шамонаев