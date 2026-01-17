Большая перемена игры: как Мирра Андреева выиграла титул в Аделаиде

На титульный поединок против молодой канадки Виктории Мбоко Андреева вышла на подъеме. Обе финалистки знакомы еще с юниорских лет, и их карьеры во многом схожи. Дочь иммигрантов из ДР Конго в прошлом году приятно удивила, победив на домашнем тысячнике в Монреале, но затем попала в игровую яму, из которой выбралась только к ноябрю. Можно сказать, что обе девушки — восходящие звезды WTA, хотя у россиянки опыта важных матчей, безусловно, больше. С другой стороны, в Аделаиде Мбоко убрала по дороге к финалу прошлогоднюю чемпионку Мэдисон Киз.