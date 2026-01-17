Касаткина — о получении австралийского гражданства: «Наконец-то я могу просто дышать и жить»

«Теперь я полностью австралийка. Я невероятно горжусь этим и благодарна. Я понимаю, что это и ответственность, но к этому я и стремилась. Я испытываю благодарность. Не могу дождаться момента, когда я впервые смогу одеться в зеленый и золотой. С нетерпением жду этого.



Прошлогодний переход дался мне нелегко. Меня очень поддерживали, но одновременно я столкнулась с жесткой критикой от другой стороны (россиян). Подобное давление я испытывала последние пару лет, и даже привыкнув к ситуации, нельзя сказать, что стало проще. Напротив, это изматывает, потому что ты не можешь ничего контролировать, а это продолжается снова и снова.



Сейчас я наконец могу свободно дышать и не думать об этом. Именно поэтому я и написала в соцсетях о том, насколько я благодарна и свободна. Наконец-то я могу просто дышать и жить, работать и не переживать из-за того, что от меня не зависит», — поделилась Касаткина на пресс-конференции перед Australian Open.