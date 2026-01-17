Веснина о готовности Мирры Андреевой к Australian Open: «Перед началом ТБШ трясутся и Джокович с Соболенко. Это всегда нервотрепка»

Сегодня россиянка разгромила Викторию Мбоко (6:3, 6:1) и взяла четвертый титул в карьере.
«Очень нужная победа, которая пришла очень вовремя к Мирре. Титул — это всегда важно, но сейчас — особенно, с точки зрения психологии в преддверии Australian Open. Перед началом турниров “Большого шлема” трясутся и Джокович с Соболенко. Это всегда нервотрепка. Поэтому хотелось, чтобы у Мирры было чувство уверенности. Сетка непростая у нее, но эта победа в Аделаиде поможет ей быть готовой», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».
