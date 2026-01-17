Ричмонд
Веснина о готовности Мирры Андреевой к Australian Open: «Перед началом ТБШ трясутся и Джокович с Соболенко. Это всегда нервотрепка»

Экс-первая ракетка мира в паре Елена Веснина прокомментировала победу Мирры Андреевой на пятисотнике в Аделаиде.

Сегодня россиянка разгромила Викторию Мбоко (6:3, 6:1) и взяла четвертый титул в карьере.

«Очень нужная победа, которая пришла очень вовремя к Мирре. Титул — это всегда важно, но сейчас — особенно, с точки зрения психологии в преддверии Australian Open. Перед началом турниров “Большого шлема” трясутся и Джокович с Соболенко. Это всегда нервотрепка. Поэтому хотелось, чтобы у Мирры было чувство уверенности. Сетка непростая у нее, но эта победа в Аделаиде поможет ей быть готовой», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Мирра уничтожила всех в Аделаиде — титул после всего 15 проигранных геймов.

У Медведева сетка приятная, у Мирры — жесткая. Быстрые итоги жеребьевки Australian Open.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше