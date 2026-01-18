Кого из российских теннисистов считают фаворитом на Australian Open

«Я могу сказать, что в женском разряде вообще непредсказуемо, кто из наших займет более высокую позицию, потому что у нас ровный состав. Достаточно сильный, но недостаточно, чтобы выиграть. Хотелось бы ожидать дальнейшего роста и дальнейших сюрпризов от Мирры Андреевой, потому что она устремлена в будущее, она юная еще пока, прибавляет и делает заявку на хорошие победы. Теоретически ей по плечу, у нее шансы есть. Другие девушки тоже смогут попасть. Я уверен, что в четвертьфинале кто-то из наших-то будет обязательно. И, может быть, кто-то прорвется. Хорошо бы, чтобы Мирра Андреева прорвалась и в полуфинал. Потому что ей пора показывать себя на самом высоком уровне. Она этого достойна и дошла уже по силе игры, по мотивации до этого этапа. Так что я думаю, состав у нас женский ровный, интересный, интригующий», — отметил он.