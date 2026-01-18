Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паолини победила Соснович в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Александра Соснович проиграла итальянке Ясмин Паолини в первом круге Australian Open 2026 — 1:6, 2:6.

Источник: Reuters

30-летняя Паолини (седьмой номер мирового рейтинга) сделала 3 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-поинтов. Ее 31-летняя соперница (102-я ракетка мира) сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала 1 брейк-поинт.

В следующем круге Паолини сыграет с победительницей пары Вероника Эрьявец (Словения) — Магдалена Фрех (Польша).

Мельбурн (Австралия). Турнир «Большого шлема» Australian Open. Общий призовой фонд 74 900 000 долларов. Открытые корты, хард

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:1, 6:2