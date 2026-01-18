Паолини победила Соснович в первом круге Australian Open

30-летняя Паолини (седьмой номер мирового рейтинга) сделала 3 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-поинтов. Ее 31-летняя соперница (102-я ракетка мира) сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала 1 брейк-поинт.