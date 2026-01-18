Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга Блинкова, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, уступила 119-й ракетке мира австралийке Талии Гибсон со счетом 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.
Во втором раунде Гибсон сыграет с победительницей противостояния Барбора Крейчикова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия, 23-й номер посева).
Результаты других матчей:
Александра Соснович (Белоруссия) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 1:6, 2:6;
Элина Свитолина (Украина, 12) — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:1;
Даяна Ястремская (Украина, 26) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 4:6, 5:7.