Блинкова проиграла 119-й ракетке мира на старте Australian Open

Блинкова уступила 119-й ракетке мира Гибсон на старте Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

В матче первого круга Блинкова, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, уступила 119-й ракетке мира австралийке Талии Гибсон со счетом 1:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Во втором раунде Гибсон сыграет с победительницей противостояния Барбора Крейчикова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия, 23-й номер посева).

Результаты других матчей:

Александра Соснович (Белоруссия) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 1:6, 2:6;

Элина Свитолина (Украина, 12) — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:1;

Даяна Ястремская (Украина, 26) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 4:6, 5:7.

