Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с восьмого на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Андреева в субботу стала победительницей турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), обыграв в финале Викторию Мбоко из Канады. Благодаря этой победе Андреева обошла итальянку Жасмин Паолини в рейтинге. Уступившая Андреевой в полуфинале Диана Шнайдер также поднялась на одну строчку и стала 22-й. Оксана Селехметьева покинула топ-100, опустившись на 101-ю позицию.

Лидером рейтинга по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, на второй строчке находится полька Ига Швёнтек, замыкает первую тройку американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10990 очков;

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8328;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6423;

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 6320;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 5453;

7 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4731;

8 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4267;

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 4111;

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3512;

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3375…

18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2122…

22 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…

32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1517;

33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1511…

47 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

64 (62) Анна Блинкова (Россия) — 1016.

