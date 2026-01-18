Рейтинг WTA. Мирра Андреева стала № 7, Путинцева вернулась в топ-100

Элизабетта Коччаретто, взявшая титул в Хобарте, вернулась в топ-60.
PIF WTA Rankings.
Положение на 19 января 2026.
Место.
Теннисистка (страна).
Очки.
1 (1).
Арина Соболенко (Беларусь).
10990.
2 (2).
Ига Швентек (Польша).
8328.
3 (3).
Коко Гауфф (США).
6423.
4 (4).
Аманда Анисимова (США).
6320.
5 (5).
Елена Рыбакина (Казахстан).
5850.
6 (6).
Джессика Пегула (США).
5453.
7 (8).
Мирра Андреева (Россия).
4731.
8 (7).
Жасмин Паолини (Италия).
4267.
9 (9).
Мэдисон Киз (США).
4111.
10 (10).
Белинда Бенчич (Швейцария).
3512.
11 (11).
Екатерина Александрова (Россия).
3375.
16 (17).
Виктория Мбоко (Канада).
2447.
18 (18).
Людмила Самсонова (Россия).
2122.
22 (23).
Диана Шнайдер (Россия).
1953.
27 (30).
Ива Йович (США).
1671.
32 (31).
Вероника Кудерметова (Россия).
1517.
33 (33).
Анна Калинская (Россия).
1511.
43 (48).
Дарья Касаткина (Австралия).
1227.
47 (44).
Анастасия Павлюченкова (Россия).
1185.
56 (80).
Элизабетта Коччаретто (Италия).
1099.
64 (62).
Анна Блинкова (Россия).
1016.
76 (107).
Кимберли Биррелл (Австралия).
892.
94 (105).
Юлия Путинцева (Казахстан).
799.
101 (98).
Оксана Селехметьева (Россия).
769.
105 (103).
Анастасия Захарова (Россия).
742.