Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Первая ракетка мира Соболенко вышла во второй круг Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

В матче первого круга посеянная под первым номером Соболенко обыграла француженку Тьянцоа Ракотомангу со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Соболенко является двукратной победительницей Australian Open и финалисткой прошлогоднего розыгрыша.

Во втором круге соперницей белоруски станет победительница встречи Анастасия Павлюченкова (Россия) — Бай Чжосюань (Китай).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше