Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче первого круга посеянная под первым номером Соболенко обыграла француженку Тьянцоа Ракотомангу со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.
Соболенко является двукратной победительницей Australian Open и финалисткой прошлогоднего розыгрыша.
Во втором круге соперницей белоруски станет победительница встречи Анастасия Павлюченкова (Россия) — Бай Чжосюань (Китай).
