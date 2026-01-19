Соболенко сделала выбор между футболом и хоккеем

— Колдуны или драники с мясом?
— Драники с мясом.
— Рогачевская сгущенка или глубокская сгущенка?
— Рогаческая.
— «Спартак» или «Коммунарка»?
— «Коммунарка».
— Бобруйский зефир или бобруйская халва?
— Халва.
— Жареная картошка или драники?
— Жареная картошка, это моя просто слабость.
— Хоккей или футбол?
— Хоккей.
— Минское «Динамо» или ХК «Юность»?
— «Динамо».
— Брест или Гродно?
— Наверное, Брест.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше