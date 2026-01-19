Ричмонд
Соболенко сделала выбор между футболом и хоккеем

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко прошла блиц-опрос от First& Red о своих предпочтениях в еде и не только.

Источник: Getty Images

— Колдуны или драники с мясом?

— Драники с мясом.

— Рогачевская сгущенка или глубокская сгущенка?

— Рогаческая.

— «Спартак» или «Коммунарка»?

— «Коммунарка».

— Бобруйский зефир или бобруйская халва?

— Халва.

— Жареная картошка или драники?

— Жареная картошка, это моя просто слабость.

— Хоккей или футбол?

— Хоккей.

— Минское «Динамо» или ХК «Юность»?

— «Динамо».

— Брест или Гродно?

— Наверное, Брест.

