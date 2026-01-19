Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенмез о том, что помогла потерявшей сознание болдевочке: «Важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом»

Зейнеп Сенмез прокомментировала то, что помогла потерявшей сознание болдевочке во время первого круга Australian Open.

Источник: Спортс"

«Ей было очень тяжело. Она сказала, что все нормально, но было очевидно, что это не так. Так что я ее подхватила и сказала: “Присядь, попей чего-нибудь, тебе плохо”.

Пока мы шли, она потеряла сознание — к счастью, я ее поймала. Ее прямо трясло.

Я всегда говорю, что важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом. Думаю, на моем месте все бы постарались ей помочь. Я рада, что у меня получилось".

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.