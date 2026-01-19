Сенмез о том, что помогла потерявшей сознание болдевочке: «Важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом»

«Ей было очень тяжело. Она сказала, что все нормально, но было очевидно, что это не так. Так что я ее подхватила и сказала: “Присядь, попей чего-нибудь, тебе плохо”.
Пока мы шли, она потеряла сознание — к счастью, я ее поймала. Ее прямо трясло.
Я всегда говорю, что важнее быть хорошим человеком, чем хорошим теннисистом. Думаю, на моем месте все бы постарались ей помочь. Я рада, что у меня получилось".
