Хачанов о том, как его штрафовали за мат: «Подавал апелляцию. Показывал словарь. Но не получилось ничего»

Карен Хачанов рассказал, как у него проявляется гнев на корте.

Источник: Спортс"

— Я мячи выпуливаю. Менее проблематично — главное, ни в кого не попасть. Была же ситуация с Шаповаловым, когда мяч сорвался и попал в судью. Поэтому я стараюсь подальше в небо, чтобы было безопасно.

У меня были штрафы на «Большом шлеме» за не самые пристойные слова — году в 2019-м. Я, правда, потом доказывал, что это литературные слова в русском языке.

— Что за слово было?

— Собака женского рода.

Подавал апелляцию. Показывал словарь. Но не получилось ничего. После этого я перестал ругаться.

Хотя все равно бывают ситуации, когда тяжело держать себя в руках, я могу покричать. Просто, может быть, не на виду, — рассказал он Анне Чакветадзе на канале First&Red.

