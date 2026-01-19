Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев прервал серию из 4 поражений на «Больших шлемах»

Даниил Медведев в первом круге Australian Open обыграл Йеспера де Йонга — 7:5, 6:2, 7:6 (2). Медведев не смог с первой попытки подать на первый сет, а в третьей партии дважды не подал на матч.

Первая ракетка России прервал серию из четырех поражений на турнирах «Большого шлема». В прошлом году он проиграл во втором круге Australian Open, а потом в первом раунде на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и US Open.

В этом сезоне Медведев выиграл все шесть матчей.

В Мельбурне он играет 10-й раз и девятый раз прошел первый раунд.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше