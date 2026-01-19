Медведев прервал серию из 4 поражений на «Больших шлемах»

Первая ракетка России прервал серию из четырех поражений на турнирах «Большого шлема». В прошлом году он проиграл во втором круге Australian Open, а потом в первом раунде на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и US Open.
В этом сезоне Медведев выиграл все шесть матчей.
В Мельбурне он играет 10-й раз и девятый раз прошел первый раунд.
