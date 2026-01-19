Ричмонд
Рублев улучшил прошлогодний результат на Australian Open

Андрей Рублев в первом круге Australian Open обыграл Маттео Арнальди — 6:4, 6:2, 6:3.

Источник: Спортс"

Рублев десятый раз выступает в Мельбурне и восьмой раз вышел во второй раунд. У него не получилось это сделать только в 2019-м и в прошлом году.

Следующим соперником Рублева станет Жайме Фариа.

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.

Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
