Рублев улучшил прошлогодний результат на Australian Open

Рублев десятый раз выступает в Мельбурне и восьмой раз вышел во второй раунд. У него не получилось это сделать только в 2019-м и в прошлом году.
Следующим соперником Рублева станет Жайме Фариа.
Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.Читать дальше