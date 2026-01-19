Ричмонд
Оже-Альяссим о том, почему снялся с матча AO: «Не хочу стоять как груша для битья. Продолжать смысла не было»

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему снялся с первого круга Australian Open. Он уступал Нуну Боржесу 1:2 по сетам, когда отказался от продолжения борьбы.

Источник: Спортс"

"Со мной все нормально, просто в начале третьего сета пошли судороги — и мне стало очень сложно бороться. Сет я еще пытался, но это было невозможно.

Я знал, что лучше не становится, а мне не нравится находиться на корте в таком виде. Не хочу стоять там как груша для битья. Продолжать смысла не было.

Сейчас у меня нет ответов. Я стараюсь очень профессионально подходить к делу, люблю спорт, люблю играть — и делаю все что в моих силах во время подготовки. Поэтому сейчас мне еще больнее. Я не могу найти причину, почему так вышло.

В прошлом такого не было. Не могу вспомнить, чтобы у меня возникали судороги так рано по ходу турнира, так рано по ходу матча".

