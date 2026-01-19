Рублев о втором сопернике на Australian Open: «Ты мне назвал имя, и я все равно не знаю, кто это такой»

Рублев рассказал о матче, вкладе Марата Сафина и следующем сопернике.
— Арнальди — сложный соперник, он меня пару раз побеждал, причем один раз на «Шлеме». Психологически матч был непростым, потому что мне нужно было показать лучший теннис. Я рад, что победил в трех сетах.
— Что тебе дает Марат Сафин? Это что-то, что касается подхода и тренировок, или что-то техническое?
— Да я даже не знаю. Чилл. Расслабление.
— То есть за пределами корта все так же важное, как на корте?
— Везде все важно (смеется). Не знаю, что сказать.
— Давай о твоем следующем сопернике — квалифаере Жайме Фариа.
— Я не знаю, с кем я играю — потому что не смотрел сетку. Во-вторых, ты мне сейчас назвал имя, и я все равно не знаю, кто это такой. Так что нужно его изучить, посмотреть, как он играет.
И, конечно, можно разработать тактику, но все упирается в реализацию — ты сделаешь то, что нужно, или зажмешься и начнешь ошибаться.
— Слушай, нам нужно провести еще пару интервью — а то кажется, что не получается наладить контакт. Но в итоге получится. Здорово снова тебя видеть в Австралии. Кажется, что условия были быстрыми — подача очень многое решала?
— Контакт действительно не очень (смеется). Не знаю, что сказать об условиях — это Австралия, открытый корт. Иногда жарко, иногда ветрено, иногда пасмурно — это все часть спорта. Ты же смотришь теннис уже много лет, — со смехом сказал Рублев в интервью на корте.
Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.