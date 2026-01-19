Ричмонд
Рублев о втором сопернике на Australian Open: «Ты мне назвал имя, и я все равно не знаю, кто это такой»

Андрей Рублев дал интервью на корте после победы над Маттео Арнальди на старте Australian Open — 6:4, 6:2, 6:3.

Источник: Спортс"

Рублев рассказал о матче, вкладе Марата Сафина и следующем сопернике.

— Арнальди — сложный соперник, он меня пару раз побеждал, причем один раз на «Шлеме». Психологически матч был непростым, потому что мне нужно было показать лучший теннис. Я рад, что победил в трех сетах.

— Что тебе дает Марат Сафин? Это что-то, что касается подхода и тренировок, или что-то техническое?

— Да я даже не знаю. Чилл. Расслабление.

— То есть за пределами корта все так же важное, как на корте?

— Везде все важно (смеется). Не знаю, что сказать.

— Давай о твоем следующем сопернике — квалифаере Жайме Фариа.

— Я не знаю, с кем я играю — потому что не смотрел сетку. Во-вторых, ты мне сейчас назвал имя, и я все равно не знаю, кто это такой. Так что нужно его изучить, посмотреть, как он играет.

И, конечно, можно разработать тактику, но все упирается в реализацию — ты сделаешь то, что нужно, или зажмешься и начнешь ошибаться.

— Слушай, нам нужно провести еще пару интервью — а то кажется, что не получается наладить контакт. Но в итоге получится. Здорово снова тебя видеть в Австралии. Кажется, что условия были быстрыми — подача очень многое решала?

— Контакт действительно не очень (смеется). Не знаю, что сказать об условиях — это Австралия, открытый корт. Иногда жарко, иногда ветрено, иногда пасмурно — это все часть спорта. Ты же смотришь теннис уже много лет, — со смехом сказал Рублев в интервью на корте.

