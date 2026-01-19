Казахстанский теннисист сотворил камбэк на старте Australian Open-2026

В первом круге он обыграл шведа Элиаса Имера (№ 175) со счётом 3:6, 7:5, 6:4, 6:1. Шевченко проиграл первый сет, но затем выиграл три партии подряд и оформил камбэк.
Матч длился 3 часа 17 минут. За это время казахстанец сделал девять эйсов и допустил пять двойных ошибок, тогда как представитель Швеции выполнил одну подачу навылет и совершил четыре двойные ошибки.
Ранее ни Шевченко, ни Имер не проходили во второй круг Australian Open.
Следующим соперником Александра станет победитель встречи между Лёрнером Тьеном (№ 29, США) и Маркосом Гироном (№ 51, США).